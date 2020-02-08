В МИД выразили разочарование из-за новой санкционной процедуры Совета Европы

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Новая процедура сводит на нет возможность наказания за самые суровые нарушения

Украина разочарована принятием комитетом министров Совета Европы решения о введении новой санкционной процедуры для стран-нарушителей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

Во внешнеполитическом ведомстве убеждены, что так называемая комплементарная процедура, против которой голосовала украинская делегация, сводит на нет возможность наказания стран за самые суровые нарушения.

"Сожалеем, что в европейских столицах так и не услышали наши обоснованные аргументы относительно вредности инициирования подобных шагов для будущего общеевропейской правозащитной организации", - заявили в МИД.

Также в ведомстве ожидают, что в ближайшее время недавно принятый механизм сможет продемонстрировать способность привлечь к ответственности тех, кто нарушает международное право и совершает массовые нарушения человека.

"В рамках международных организаций Украина решительно и последовательно выступать против введения процедур, которые прямо или косвенно разрушают механизмы наложения ограничительных мер, включая санкции, против стран, сознательно и систематически нарушающих принципы и нормы международного права", - добавили в МИД.

Напомним, 5 февраля комитет министров Совета Европы принял новую санкционную процедуру для стран, которые совершили серьезные нарушения. Свое решение комитет объяснил тем, что важно устанавливать конструктивный диалог и сотрудничество с целью принуждения государства-нарушителя соблюдать обязательства.

Также РБК-Украина писало, что 29 января Регламентный комитет ПАСЕ принял новую дополнительную общую процедуру реагирования на серьезные нарушения странами-членами Совета Европы своих уставных обязательств.