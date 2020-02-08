У МЗС висловили розчарування через нову санкційну процедуру Ради Європи

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Нова процедура зводить нанівець можливість покарання за найсуворіші порушення

Україна розчарована схваленням комітетом міністрів Ради Європи рішення щодо запровадження нової санкційної процедури для країн-порушників. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ України.

У зовнішньополітичному відомстві переконані, що так звана комплементарна процедура, проти якої голосувала українська делегація, зводить нанівець можливість покарання країн за найсуворіші порушення.

"Шкодуємо, що у європейських столицях так і не почули наші обґрунтовані аргументи щодо шкідливості ініціювання подібних кроків для майбутнього загальноєвропейської правозахисної організації", - заявили в МЗС.

Також у відомстві очікують, що найближчим часом нещодавно ухвалений механізм зможе продемонструвати здатність притягнути до відповідальності тих, хто порушує міжнародне право та вчиняє масові порушення людини.

"У рамках міжнародних організацій Україна рішуче і послідовно виступатиме проти запровадження процедур, які прямо чи опосередковано руйнують механізми накладення обмежувальних заходів, включаючи санкції, проти країн, що свідомо і систематично порушують принципи та норми міжнародного права", - додали в МЗС.

Нагадаємо, 5 лютого комітет міністрів Ради Європи ухвалив нову санкційну процедуру для країн, які скоїли серйозні порушення. Своє рішення комітет пояснив тим, що важливо встановлювати конструктивний діалог та співробітництво з метою змушення держави-порушника дотримувати зобов'язань.

Також РБК-Україна писало, що 29 січня Регламентний комітет ПАРЄ прийняв нову додаткову загальну процедуру реагування на серйозні порушення країнами-членами Ради Європи своїх статутних зобов'язань.