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ПАСЕ приняла новую санкционную процедуру для стран-нарушителей

Новости » Политика     29.01.2020 - 20:40
ПАСЕ приняла новую санкционную процедуру для стран-нарушителей
Фото: Парламентская ассамблея Совета Европы (assembly.coe.int)

Дополнительный санкционный механизм был придуман в 2019 году с целью предотвращения наказания России в ПАСЕ за агрессию против Украины

Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) принял новую дополнительную общую процедуру реагирования на серьезные нарушения странами-членами Совета Европы своих уставных обязательств. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ПАСЕ.

Сообщается, что принятая резолюция определяет пошаговый процесс, который в конечном итоге может привести к решению Комитета министров после предварительной консультации с Ассамблеей действовать в соответствии со статьей 8 Устава Совета Европы.

"Главной целью дополнительной общей процедуры является привлечение стран-членов через конструктивный диалог и сотрудничество к соблюдению своих уставных обязательств и принципов организации и предотвращения наложения санкций", - говорится в резолюции.

Как сообщает 'Укринформ", инициативу ввести так называемый дополнительный санкционный механизм, который предусматривает в процессе возможного наложения санкций, был придуман в 2019 году с целью предотвращения наказание России в ПАСЕ за агрессию против Украины и безусловного возвращения российской делегации в Ассамблею.

Также, процедура является именно "дополнительной" к уже существующим полномочиям уставных органов в сфере наложения санкций уставных органов.

"Эта процедура является исключительной и дополнительной к существующим правилам и регуляторным нормам, а ее имплементация не требует никаких изменений устава", - говорится в документе.

Напомним, ранее сообщалось, что депутаты ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации.

Тогда же российская сторона заявила, что покинет ПАСЕ, если ограничат ее полномочия. Полномочия были оспорены по инициативе Украины и ее партнеров в Совете Европы.

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