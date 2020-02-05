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В Совете Европы приняли санкционную процедуру для стран-нарушителей

Новости » Политика     05.02.2020 - 20:54
В Совете Европы приняли санкционную процедуру для стран-нарушителей
Фото: Совет Европы (coe.int)

Комитет министров подчеркивает важность конструктивного диалога и сотрудничества

В среду, 5 февраля, Комитет министров Совета Европы принял новую санкционную процедуру для стран, которые совершили серьезные нарушения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Совета Европы.

Отмечается, что в своем решении Комитет министров подчеркивает важность конструктивного диалога и сотрудничества с целью заставить государство-члена придерживаться обязательств и принципов организации.

"Я приветствую принятые сегодня Комитетом министров и Парламентской Ассамблеей на прошлой неделе решение о принятии новой процедуры. Как заявили министры иностранных дел Совета Европы на своей встрече в Хельсинки в мае 2019 года, эта процедура поможет сделать действия организации более последовательными и более эффективными", - заявила генеральный секретарь СЕ Мария Пейчинович-Бурич.

Напомним, 29 января Регламентный комитет ПАСЕ принял новую дополнительную общую процедуру реагирования на серьезные нарушения странами-членами Совета Европы своих уставных обязательств. Принятая резолюция определяет пошаговый процесс, который в конечном итоге может привести к решению Комитета министров после предварительной консультации с Ассамблеей действовать в соответствии со статьей 8 Устава Совета Европы.

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