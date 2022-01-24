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МИД о выезде семей дипломатов из Украины: эвакуацию объявили только четыре из 129 посольств

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Киев, Понедельник 24 января 2022 21:19
МИД о выезде семей дипломатов из Украины: эвакуацию объявили только четыре из 129 посольств Фото: МИД Украины (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали ситуацию с эвакуацией членов семей и части сотрудников иностранных дипломатических представительств. В ведомстве подчеркнули, что только 4 из 129 дипмиссий, которые находятся в стране, заявили о таких планах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

"На территории Украины находятся 129 посольств и консульских учреждений иностранных государств, а также представительств международных организаций", - говорится в сообщении министерства.

Там отметили, что по состоянию на 24 января, только четыре страны уведомили МИД о планах эвакуировать членов семей и часть сотрудников либо разрешить им добровольно покинуть Украину. Такое решение приняли следующие страны:

  • США;
  • Великобритания;
  • Австралия;
  • Германия.

"Остальные государства, Европейский Союз, ОБСЕ, Совет Европы, ООН, НАТО и представительства других международных и региональных организаций информируют МИД об отсутствии на этом этапе планов осуществлять эвакуацию или сокращение персонала, учитывая отсутствие достаточных причин для такого шага", - отметили в МИД.

Напомним, ранее Госдепартамент США разрешил части сотрудников американского посольства покинуть Украину с семьями.

Отметим, вслед за США аналогичные решения приняли Великобритания и Австралия.

Как сообщало РБК-Украина, Европейский Союз не видит причин для эвакуации семей своих дипломатов из Украины и ждет объяснения от США, почему они решили принять такое решение.

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