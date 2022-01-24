МИД о выезде семей дипломатов из Украины: эвакуацию объявили только четыре из 129 посольств

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали ситуацию с эвакуацией членов семей и части сотрудников иностранных дипломатических представительств. В ведомстве подчеркнули, что только 4 из 129 дипмиссий, которые находятся в стране, заявили о таких планах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины .

"На территории Украины находятся 129 посольств и консульских учреждений иностранных государств, а также представительств международных организаций", - говорится в сообщении министерства.

Там отметили, что по состоянию на 24 января, только четыре страны уведомили МИД о планах эвакуировать членов семей и часть сотрудников либо разрешить им добровольно покинуть Украину. Такое решение приняли следующие страны:

США;

Великобритания;

Австралия;

Германия.

"Остальные государства, Европейский Союз, ОБСЕ, Совет Европы, ООН, НАТО и представительства других международных и региональных организаций информируют МИД об отсутствии на этом этапе планов осуществлять эвакуацию или сокращение персонала, учитывая отсутствие достаточных причин для такого шага", - отметили в МИД.