МИД Венгрии о ситуации вокруг Украины: надеемся, холодная война не вернется
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что ЕС в настоящее время сталкивается с серьезной напряженностью на своих восточных границах. По его словам, это серьезно противоречит интересам национальной безопасности Венгрии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Origo.
"Правительство заинтересовано в смягчении конфликтов и диалоге между востоком и западом, так как хочет избежать возврата к холодной войне, которая принесла много страданий в Центральной Европе", - заявил Сийярто.
По его словам, единственный способ разрядить напряженность - диалог.
"Не будет мирного решения путем криков и воплей", - заявил министр.
При этом он добавил, что Европейский союз может стать сильнее только в том случае, если укрепит свои внешние связи.
Напомним, западные СМИ сообщили, что Россия планирует сфабриковать повод для вторжения в Украину.
Отметим, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на публикацию США о подготовке фейка России.