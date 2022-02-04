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МИД Венгрии о ситуации вокруг Украины: надеемся, холодная война не вернется

Новина українською →
Пятница 04 февраля 2022 18:30
МИД Венгрии о ситуации вокруг Украины: надеемся, холодная война не вернется Фото: глава МИД Венгрии Петер Сийярто (flickr by U S Department of State)
Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что ЕС в настоящее время сталкивается с серьезной напряженностью на своих восточных границах. По его словам, это серьезно противоречит интересам национальной безопасности Венгрии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Origo.

"Правительство заинтересовано в смягчении конфликтов и диалоге между востоком и западом, так как хочет избежать возврата к холодной войне, которая принесла много страданий в Центральной Европе", - заявил Сийярто.

По его словам, единственный способ разрядить напряженность - диалог.

"Не будет мирного решения путем криков и воплей", - заявил министр.

При этом он добавил, что Европейский союз может стать сильнее только в том случае, если укрепит свои внешние связи.

Напомним, западные СМИ сообщили, что Россия планирует сфабриковать повод для вторжения в Украину.

Отметим, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на публикацию США о подготовке фейка России.

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Венгрия Вторжение России в Украину
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