МИД Венгрии о ситуации вокруг Украины: надеемся, холодная война не вернется

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что ЕС в настоящее время сталкивается с серьезной напряженностью на своих восточных границах. По его словам, это серьезно противоречит интересам национальной безопасности Венгрии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Origo .

"Правительство заинтересовано в смягчении конфликтов и диалоге между востоком и западом, так как хочет избежать возврата к холодной войне, которая принесла много страданий в Центральной Европе", - заявил Сийярто.

По его словам, единственный способ разрядить напряженность - диалог.

"Не будет мирного решения путем криков и воплей", - заявил министр.

При этом он добавил, что Европейский союз может стать сильнее только в том случае, если укрепит свои внешние связи.