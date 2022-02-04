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МЗС Угорщини про ситуацію навколо України: сподіваємося, холодна війна не повернеться

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П'ятниця 04 лютого 2022 18:30
МЗС Угорщини про ситуацію навколо України: сподіваємося, холодна війна не повернеться Фото: глава МЗС Угорщини Петер Сійярто (flickr by U s Department of State)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що ЄС в даний час стикається з серйозною напруженістю на своїх східних кордонах. За його словами, це серйозно суперечить інтересам національної безпеки Угорщини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Origo.

"Уряд зацікавлений в пом'якшенні конфліктів і діалозі між Сходом і Заходом, так як хоче уникнути повернення до холодної війни, яка принесла багато страждань в Центральній Європі", - заявив Сійярто.

За його словами, єдиний спосіб розрядити напруженість-діалог.

"Не буде мирного рішення шляхом криків і криків", - заявив міністр.

При цьому він додав, що Європейський союз може стати сильнішим тільки в тому випадку, якщо зміцнить свої зовнішні зв'язки.

Нагадаємо, західні ЗМІ повідомили, що Росія планує сфабрикувати привід для вторгнення в Україну.

Відзначити, глава МЗС України Дмитро Кулеба відреагував на публікацію США про підготовку фейку Росії.

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