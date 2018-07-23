МИД Великобритании обеспокоен состоянием здоровья Сенцова и Балуха

В посольстве призвали немедленно освободить политзаключенных

Министерство иностранных дел Великобритании заявило о глубокой обеспокоенности состоянием здоровья украинских политзаключенных, содержащихся в России, Олега Сенцова и Владимира Балуха, которые голодают. Об этом говорится в сообщении посольства на странице в Facebook.

Британское ведомство также призвало РФ немедленно освободить пленников.

UK calls Russia to release Ukrainian political prisoners Велика Британія глибоко занепокоєна станом здоров'я українських політичних в'язків Олега Сенцова та Володимира Балуха, які оголосили голодування. Обох російська влада ув'язнила за їхню позицію щодо незаконної анексії Криму *** UK is deeply concerned about the welfare of Ukrainian political prisoners #Sentsov and #Balukh, both on hunger strike. Jailed by #Russia for opposing illegal annexation of Crimea. Опубліковано British Embassy, Kyiv Понеділок, 23 липня 2018 р.

"Великобритания глубоко обеспокоена состоянием здоровья украинских политзаключенных Олега Сенцова и Владимира Балуха, которые объявили голодовку. Обоих российские власти заключило за их позицию по незаконной аннексии Крыма", - сказано в сообщении.

Кроме того, посольство опубликовало видео, в котором указано, что Российская Федерация пока удерживает более 70 украинских политзаключенных.

Напомним, 20 июля российская омбудсмен Татьяна Москалькова пообщалась с Олегом Сенцов. "Недавно в СМИ появились сообщения о том, что Сенцов находится почти в критическом состоянии, но он сам сегодня сказал, что в этом вопросе часто сгущают краски", - заявила Москалькова.

Также сообщалось, что администрация СИЗО игнорирует тяжелое состояние политзаключенного Владимира Балуха.