Чийгоз: руководство СИЗО не учитывает тяжелое состояние Балуха

Новости Общество 19.07.2018 - 18:39
Фото: Врлодимир Балух (facebook.com-oleksandra2501)
Фото: Врлодимир Балух (facebook.com-oleksandra2501)

Сейчас Балух продолжает находится в общей камере

Администрация СИЗО, в котором находится украинский активист Владимир Балух игнорирует тяжелое состояние политзаключенного. Об этом заявил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, сообщает "Крым.Реалии".

Как отмечает Чийгоз, сейчас Балух находится в общей камере.

"Администрация СИЗО не учитывает тяжелое состояние и не переводит его в более мягкие условия", - заявляет Чийгоз.

По его словам, Балуха нужно перевести в камеру с двумя заключенными, однако его продолжают держать в общей камере.

Сообщается, что публичных комментариев сотрудников СИЗО по этому поводу нет.

Как известно, украинец Владимир Балух продолжает голодовку из-за несогласия с судебными преследованиями, которые называет сфальсифицированными. Адвокат Ольга Дінзе заявила, что украинский активист Владимир Балух за время голодовки потерял 30 кг веса.

Напомним, что в Крыму "суд" отказал Балуху в условно-досрочном освобождении.

Отметим, что украинский омбудсмен Татьяна Денисова упрекает Красный крест за равнодушие к украинским политзаключенным'узников.

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Теги:  Владимир Балух,  Российская Федерация  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС