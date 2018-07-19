Чийгоз: руководство СИЗО не учитывает тяжелое состояние Балуха
Сейчас Балух продолжает находится в общей камере
Администрация СИЗО, в котором находится украинский активист Владимир Балух игнорирует тяжелое состояние политзаключенного. Об этом заявил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, сообщает "Крым.Реалии".
Как отмечает Чийгоз, сейчас Балух находится в общей камере.
"Администрация СИЗО не учитывает тяжелое состояние и не переводит его в более мягкие условия", - заявляет Чийгоз.
По его словам, Балуха нужно перевести в камеру с двумя заключенными, однако его продолжают держать в общей камере.
Сообщается, что публичных комментариев сотрудников СИЗО по этому поводу нет.
Как известно, украинец Владимир Балух продолжает голодовку из-за несогласия с судебными преследованиями, которые называет сфальсифицированными. Адвокат Ольга Дінзе заявила, что украинский активист Владимир Балух за время голодовки потерял 30 кг веса.
Напомним, что в Крыму "суд" отказал Балуху в условно-досрочном освобождении.
Отметим, что украинский омбудсмен Татьяна Денисова упрекает Красный крест за равнодушие к украинским политзаключенным'узников.