МЗС Британії занепокоєне станом здоров'я Сенцова і Балуха

Велика Британія глибоко занепокоєна станом здоров'я українських політичних в'язків Олега Сенцова та Володимира Балуха, які оголосили голодування. Обох російська влада ув'язнила за їхню позицію щодо незаконної анексії Криму *** UK is deeply concerned about the welfare of Ukrainian political prisoners #Sentsov and #Balukh, both on hunger strike. Jailed by #Russia for opposing illegal annexation of Crimea.