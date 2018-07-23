МЗС Британії занепокоєне станом здоров'я Сенцова і Балуха

У посольстві закликали негайно звільнити політв'язнів

Міністерство закордонних справ Великої Британії заявило про глибоке занепокоєння через стан здоров'я українських політв'язнів, що утримуються у Росії, Олега Сенцова та Володимира Балуха, які голодують. Про це сказано у повідомленні посольства на сторінці у Facebook.

Британське відомство також закликало РФ негайно звільнити бранців.

UK calls Russia to release Ukrainian political prisoners Велика Британія глибоко занепокоєна станом здоров'я українських політичних в'язків Олега Сенцова та Володимира Балуха, які оголосили голодування. Обох російська влада ув'язнила за їхню позицію щодо незаконної анексії Криму *** UK is deeply concerned about the welfare of Ukrainian political prisoners #Sentsov and #Balukh, both on hunger strike. Jailed by #Russia for opposing illegal annexation of Crimea. Опубліковано British Embassy, Kyiv Понеділок, 23 липня 2018 р.

"Велика Британія глибоко занепокоєна станом здоров'я українських політичних в'язнів Олега Сенцова та Володимира Балуха, які оголосили голодування. Обох російська влада ув'язнила за їхню позицію щодо незаконної анексії Криму", - сказано у повідомленні.

Крім того, посольство опубліковало відео, в якому зазначено, що Російська Федерація наразі утримує понад 70 українських політв'язнів.

Нагадаємо, 20 липня російська омбудсмен Тетяна Москалькова поспілкувалася з Олегом Сенцовим. "Нещодавно в ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що Сенцов знаходиться мало не в критичному стані, але він сам сьогодні сказав, що в цьому питанні часто згущують фарби", - заявила Москалькова.

Також повідомлялося, що адміністрація СІЗО ігнорує важкий стан політв'язня Володимира Балуха.