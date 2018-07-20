Российский омбудсмен пообщалась с Сенцовым

Москалькова пообщалась с Сенцовым в режиме видеоконференции

Российская омбудсмен Татьяна Москалькова пообщалась с незаконно осужденным в России украинским режиссером Олегом Сенцовым. Об этом она написала в Instagram.

"Беседовала с Олегом Сенцовым в режиме видеоконференции. Почти полчаса говорили о состоянии его здоровья, о том, как он общается с родными и семьей", - сообщила Москалькова.

По ее словам, Олег рассказал, что ведет электронную переписку с мамой, а право на звонки использует для общения с сестрой.

"Прошу средства массовой информации как можно деликатнее относиться к освещению темы здоровья Олега Сенцова. Недавно в СМИ появились сообщения о том, что Сенцов находится чуть ли не в критическом состоянии, но он сам сегодня сказал, что в этом вопросе часто сгущают краски", - заявила она.

Напомним, ранее уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к советнику президента России Михаила Федотова с требованием сообщить о состоянии здоровья Сенцова.