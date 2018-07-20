Российский омбудсмен пообщалась с Сенцовым

Новости Общество 20.07.2018 - 15:51
Фото: Олег Сенцов (facebook.com_Inforos.ru.jpg)
Фото: Олег Сенцов (facebook.com_Inforos.ru.jpg)

Москалькова пообщалась с Сенцовым в режиме видеоконференции

Российская омбудсмен Татьяна Москалькова пообщалась с незаконно осужденным в России украинским режиссером Олегом Сенцовым. Об этом она написала в Instagram.

"Беседовала с Олегом Сенцовым в режиме видеоконференции. Почти полчаса говорили о состоянии его здоровья, о том, как он общается с родными и семьей", - сообщила Москалькова.

По ее словам, Олег рассказал, что ведет электронную переписку с мамой, а право на звонки использует для общения с сестрой.

"Прошу средства массовой информации как можно деликатнее относиться к освещению темы здоровья Олега Сенцова. Недавно в СМИ появились сообщения о том, что Сенцов находится чуть ли не в критическом состоянии, но он сам сегодня сказал, что в этом вопросе часто сгущают краски", - заявила она.

Российский омбудсмен пообщалась с Сенцовым

Напомним, ранее уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к советнику президента России Михаила Федотова с требованием сообщить о состоянии здоровья Сенцова. 

Денисова обратилась к советнику Путина за информацией о состоянии Сенцова Денисова обратилась к верховному комиссару ООН и генсеку Совета Европы из-за состояния Сенцова
Теги:  омбудсмен,  Олег Сенцов  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС