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МИД устанавливает личность второго зараженного коронавирусом украинца

Новости » Происшествия     10.02.2020 - 14:25
МИД устанавливает личность второго зараженного коронавирусом украинца
Фото: лайнер Diamond Princess (marinetraffic.com)

Япония подтвердила, что второй украинец заразился коронавирусом

Министерство иностранных дел устанавливает личность второго украинца, который заразился коронавирусом на лайнере Diamond Princess. Об этом РБК-Украина сообщила представитель МИД Екатерина Зеленко.

По ее словам, МИД Японии рабочем порядке подтвердил второй случай коронавируса у украинца.

"Он также был на лайнере. Сейчас устанавливается его личность", - добавила Зеленко.

Отметим, ранее стало известно, что оба украинца сняты с лайнера и переведены в больницу. Там они будут находиться в изоляции под соответствующим медицинским наблюдением не менее 14 дней.

Напомним, ранее Украина объявила эвакуацию своих граждан из провинции Хубэй, которая стала эпицентром вспышки коронавируса. Специальный чартерный рейс отправится за украинцами 11 февраля.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус уже заявил, что ситуация с распространением коронавируса 2019-nCoV за пределами Китая может быть намного хуже, чем кажется на первый взгляд. По его словам, распространение коронавируса может значительно ускориться.

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