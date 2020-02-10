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Распространение коронавируса в мире может ускориться, - ВОЗ

Новости » В мире     10.02.2020 - 12:12
Распространение коронавируса в мире может ускориться, - ВОЗ
Иллюстративное фото (twitter com ChuBailiang)

Председатель ВОЗ назвал ситуацию с распространением коронавируса "вершиной айсберга"

Ситуация с распространением коронавируса 2019-nCoV за пределами Китая может быть намного хуже, чем кажется на первый взгляд. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

По его словам, сейчас распространение коронавируса в мире "кажется медленным, но может ускориться".

Распространение коронавируса в мире может ускориться, - ВОЗ

Глава ВОЗ пояснил, что появление одиночных случаев инфицирования от человека к человеку без посещения Китая может свидетельствовать о более широком распространении в других странах.

"Короче говоря, мы можем видеть лишь "верхушку айсберга", - отметил Гебрейесус.

Распространение коронавируса в мире может ускориться, - ВОЗ

Он также призвал все страны активизировать усилия, чтобы подготовиться к возможным случаям заражения 2019-nCoV и сделать все возможное, чтобы сдержать вирус.

Напомним, по состоянию на 10 февраля, китайским коронавирусом 2019-nCoV инфицировались более 40,5 тыс. человек. 910 случаев стали летальными.

Также РБК-Украина сообщало, что в связи со вспышкой коронавируса мир столкнулся с хронической нехваткой средств индивидуальной защиты.

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