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МЗС встановлює особу другого зараженого коронавірусом українця

Новини » Надзвичайні події     10.02.2020 - 14:25
МЗС встановлює особу другого зараженого коронавірусом українця
Фото: лайнер Diamond Princess (marinetraffic.com)

Японія підтвердила, що другий українець заразився коронавірусом

Міністерство закордонних справ встановлює особу другого українця, який заразився коронавірусом на лайнері Diamond Princess. Про це РБК-Україна повідомила представник МЗС Катерина Зеленко.

За її словами, МЗС Японії робочому порядку підтвердив другий випадок коронавірусу в українця.

"Він також був на лайнері. Зараз встановлюється його особа", - додала Зеленко.

Відзначимо, раніше стало відомо, що обидва українці зняті з лайнера і переведені в лікарню. Там вони перебуватимуть в ізоляції під відповідним медичним наглядом не менше 14 днів.

Нагадаємо, раніше Україна оголосила евакуацію своїх громадян з провінції Хубей, яка стала епіцентром спалаху коронавірусу. Спеціальний чартерний рейс відправиться за українцями 11 лютого.

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебрейесус вже заявив, що ситуація з поширенням коронавірусу 2019 nCoV за межами Китаю може бути набагато гіршою, ніж здається на перший погляд. За його словами, поширення коронавірусу може значно прискоритися.

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