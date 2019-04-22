МИД успокаивает: переговоры по освобождению моряков продолжаются

Фото: Елена Зеркаль (yes-ukraine.org)

Заместитель министра иностранных дел рассказала о графике представителей МИД Украины на ближайшие пару месяцев

Министерство иностранных дел, несмотря на выборы президента, продолжает заниматься вопросами освобождения украинских моряков, а также другими вопросами, которые касаются нарушений Россией международного права. Об этом заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль сообщила в Facebook

"Хочу заверить, что пока политики занимаются выборами, мы дипломаты продолжаем заниматься как освобождением наших моряков, так и другими делами о нарушении Россией норм международного права, которые ведем в течение последних четырех лет", - написала она.

По словам Зеркаль, завтра, 23 апреля, во Дворце Мира в Гааге запланирована встреча с российской стороной в формате "обмена мнениями", предусмотренного Конвенцией ООН по международному праву. Требования Украины к РФ остаются неизменными - устранить нарушение международного права и освободить украинских моряков и корабли, которые в ноябре 2018 года были захвачены в Керченском проливе.

Кроме того, 6-7 мая в Гамбурге состоятся слушания в Международном трибунале по морскому праву по требованию Украины освободить моряков и корабли. Решение должно быть еще до конца мая, отметила Зеркаль.

3-7 июня в Гааге пройдут недельные слушания в Международном суде ООН по нарушениям Россией конвенций о борьбе с финансированием терроризма и о запрете всех форм расовой дискриминации. 10-14 июня, по словам дипломата, в Гааге состоятся слушания по делу о нарушении Россией прав Украины как прибрежного государства.

Кроме того, в повестке дня консультации с партнерами и помощь адвокатам, которые защищают моряков.

Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины.