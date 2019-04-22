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Климкин отреагировал на победу Зеленского

Новости » Выборы 2019    22.04.2019 - 12:23
Климкин отреагировал на победу Зеленского
Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)

Глава МИД обещает продолжить работу в "переходный период"

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины. Об этом он написал в своем Facebook.

Глава МИД отметил, что выборы в Украине были демократическими, а также пообещал продолжить работу в "переходный период".

"Поздравляю украинцев с демократическим выбором, а Владимира Зеленского - с победой. Сделаю все от меня зависящее, чтобы в переходный период внешнюю политику можно было не волноваться", - написал Климкин.

Климкин отреагировал на победу Зеленского

Напомним, немецкий канцлер Ангела Меркель поздравила Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины. Также она отметила, что "была бы рада поздравить его в ближайшее время в Берлине".

РБК-Украина писало, что после публикации промежуточных результатов выборов глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер поздравил Владимира Зеленского с фактическим избранием на пост президента Украины и пообещал ему поддержку Евросоюза.

Также сегодня Зеленского поздравил канадский премьер'ер Джастин Трюдо.

"Я с нетерпением жду сотрудничества с вами для дальнейшего укрепления связей между Канадой и Украиной и создание новых возможностей для людей в обеих наших странах", - написал он в Twitter.

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