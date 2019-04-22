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МЗС заспокоює: переговори щодо звільнення моряків тривають

Новини » Політика    22.04.2019 - 14:42
МЗС заспокоює: переговори щодо звільнення моряків тривають
Фото: Олена Зеркаль (yes-ukraine.org)

Заступник міністра закордонних справ розповіла про графік представників МЗС України на найближчі пару місяців

Міністерство закордонних справ, незважаючи на вибори президента, продовжує займатися питаннями звільнення українських моряків, а також іншими питаннями, які стосуються порушень Росією міжнародного права. Про це заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль повідомила в Facebook

"Хочу запевнити, що поки політики займаються виборами, ми дипломати продовжуємо займатися звільненням наших моряків, так і іншими справами про порушення Росією норм міжнародного права, які ведемо протягом останніх чотирьох років", - написала вона.

За словами Зеркаль, завтра, 23 квітня, в Палаці Миру в Гаазі запланована зустріч з російською стороною у форматі "обміну думками", передбаченого Конвенцією ООН по міжнародному праву. Вимоги України до РФ залишаються незмінними - усунути порушення міжнародного права і звільнити українських моряків і кораблі, які у листопаді 2018 року були захоплені в Керченській протоці.

Крім того, 6-7 травня в Гамбурзі відбудуться слухання у Міжнародному трибуналі з морського права на вимогу України звільнити моряків і кораблі. Рішення має бути ще до кінця травня, зазначила Зеркаль.

3-7 червня в Гаазі відбуватимуться тижневі слухання у Міжнародному суді ООН щодо порушень Росією конвенцій про боротьбу з фінансуванням тероризму і про заборону всіх форм расової дискримінації. 10-14 червня, за словами дипломата, в Гаазі відбудуться слухання у справі про порушення Росією прав України як прибережної держави.

Крім того, в порядку денному консультації з партнерами та допомога адвокатам, які захищають моряків.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Павло Клімкін привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах президента України.

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