В МИД Украины заявили, что РФ должна ответить за смоленскую катастрофу

Вице-министр иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна ответить за смоленскую катастрофу. Об этом он написал в Twitter.

Отметим, 10 апреля 2010 года в авиакатастрофе самолета, разбившегося неподалеку от Смоленска, погибли 96 человек, в том числе президент Лех Качиньский.

"Вечная память президенту Польши Леху Качиньскому и всем жертвам Смоленской трагедии! Россия должна ответить!" - написал он на своей странице в Twitter.

Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы единогласно приняла резолюцию, в которой осуждает действия Российской Федерации в Смоленской авиакатастрофе. Руководитель украинской делегации, вице-президент ПАСЕ Владимир Арьев добавил, что Украина поддерживает стремление Польши по расследованию катастрофы и призвал ПАСЕ инициировать дебаты во всех международных организациях по этому поводу.

Отметим, 8 сентября, польские следователи завершили осмотр обломков Ту-154М в Смоленске, на котором в апреле 2010 года разбился президент Польши Лех Качиньский.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Россия применила чрезвычайные меры для защиты обломков польского самолета Ту-154М в Смоленске. Фрагменты конструкции машины были помещены в так называемую стерильную зону, а район вокруг аэропорта контролируется армией и спецслужбами РФ.

Кроме того, ранее экс-министр обороны Польши Антони Мацеревич заявил, что Россия могла подделать черные ящики с борта ТУ-154М.