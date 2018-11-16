МЗС України викликав посла Угорщини через заяву Орбана

Фото: Іштван Ійдярто (скрін відео)

Угорському дипломату було наголошено на необхідності припинення дій, які негативно впливають на розвиток двосторонніх відносин

Посла Угорщини в Україні Іштвана Ійдярто викликали до Міністерства закордонних справ (МЗС) через заяву прем’єр-міністра Віктора Орбана щодо відсутності діалогу з українською владою. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МЗС.

Як повідомляється, угорському дипломату було наголошено на необхідності припинення дій, які негативно впливають на розвиток двосторонніх відносин.

"16 листопада 2018 року до МЗС України було запрошено новопризначеного посла Угорщини в Україні Іштвана Ійдярто, якому був висловлений рішучий протест у зв’язку з останніми заявами прем’єр-міністра Угорщини В.Орбана та віце-прем’єр-міністра з питань національної політики Ж.Шем`єна щодо України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Орбан заявляв, що домовленості з чинним політичним керівництвом України для Будапешта не представляються можливими. Він заявив, що Україна не має перспективи вступу до НАТО чи ЄС.

За його словами, Україна ще може повернутися на шлях дружби і стратегічного партнерства з Угорщиною. Угорський лідер сказав, що це єдиний шлях, яким Київ може йти в НАТО і ЄС.

Додамо, керівник громадської організації Бізнес-рада ЄС-Україна (EUUBC) Джеймс Вілсон повідомляв, що підігрівання напруги на Закарпатті може розцінюватися як спроба Москви дестабілізувати ситуацію на східних кордонах Європейського союзу.