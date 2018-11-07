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МИД Украины выразил протест из-за продления ареста политзаключенного Гриба

Новости » Политика    07.11.2018 - 18:19
Фото: Павел Гриб (facebook/Ігор Гриб)
Фото: Павел Гриб (facebook/Ігор Гриб)

МИД Украины требует освобождения Гриба

Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за продления на полгода ареста удерживаемого в РФ украинца Павла Гриба. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление спикера МИД Марьяны Бецы в Twitter.

"Фарс в деле Павла Гриба продолжается. Сегодня ему незаконно продлили арест в РФ до апреля 2019 года. Выражаем протест РФ и требуем освобождения", - написала Беца.

 

МИД Украины выразил протест из-за продления ареста политзаключенного Гриба

Отметим, Северо-Кавказский окружный военный суд 15 ноября 2018 года повторно приступит к рассмотрению дела украинского политзаключенного  Павла Гриба.

По версии российского следствия, с 27 марта по 15 мая 2017 года Гриб, находясь на территории Украины, через интернет призывал девушку привести в действие самодельное взрывное устройство на выпускном вечере 30 июня. Гриб был арестован, ранее содержался в СИЗО Краснодарского края, затем этапирован в Ростовскую область.

23 июля суд вернул дело Гриба в прокуратуру из-за процессуальной ошибки. В частности, органами предварительного следствия РФ ошибочно применена редакция уголовного закона, не действовавшая на момент совершения вменяемого подсудимому деяния. 

 

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