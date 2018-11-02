Суд в РФ повторно рассмотрит дело украинского политзаключенного Гриба 15 ноября

Фото: Павел Гриб (facebook)

Суд РФ вернул дело Гриба в прокуратуру из-за процессуальной ошибки еще 23 июля

Северо-Кавказский окружный военный суд (Российская Федерация) 15 ноября 2018 года повторно приступит к рассмотрению дела украинского политзаключенного Павла Гриба. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ.

Как сообщаеся, по словам официального представителя военного суда Алены Катькало, суд вернул дело Гриба в прокуратуру из-за процессуальной ошибки еще 23 июля.

"Органами предварительного следствия ошибочно вменена редакция уголовного закона, не действовавшая на момент совершения вменяемого подсудимому деяния", - заявила она, отметив, что повторное рассмотрение дела назначено на 15 ноября.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Гриба в октябре этапировали из Ростова-на-Дону в Краснодар. Гриба перевели в СИЗО Краснодара для проведения повторных следственных действий.

Отметим, ранее адвокат Гриба Марина Дубровина заявляла, что ее подзащитный не получает лечение в тюрьме Российской Федерации. Адвокат также отмечала, что украинские консулы положили на счет Гриба средства, на которые он самостоятельно приобрел лекарства, но в последний раз он их употреблял в прошлом году.