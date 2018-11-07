МЗС України висловив протест через продовження арешту політв'язня Гриба

Фото: Павло Гриб (facebook/Ігор Гриб)

МЗС України вимагає звільнення Гриба

Міністерство закордонних справ України висловило протест через продовження на півроку арешту утримуваного в РФ українця Павла Гриба. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву речника МЗС Мар'яни Беци в Twitter.

"Фарс у справі Павла Гриба триває. Сьогодні йому незаконно продовжили арешт в РФ до квітня 2019 року. Висловлюємо протест РФ і вимагаємо звільнення", - написала Беца.

Зазначимо, Північно-Кавказький окружний військовий суд 15 листопада 2018 року повторно приступить до розгляду справи українського політв'язня Павла Гриба.

За версією російського слідства, з 27 березня по 15 травня 2017 року Гриб, перебуваючи на території України, через інтернет закликав дівчину привести в дію саморобний вибуховий пристрій на випускному вечорі 30 червня. Гриб був заарештований, раніше був в СІЗО Краснодарського краю, потім етапований в Ростовську область.

23 липня суд повернув справу Гриба в прокуратуру через процесуальної помилки. Зокрема, органами попереднього слідства РФ помилково застосована редакція кримінального закону, яка не діяла на момент здійснення підсудномим цього діяння.