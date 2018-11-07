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Суд РФ на полгода продлил арест украинцу Грибу

Новости » Общество    07.11.2018 - 16:35
Фото: Павел Гриб (facebook/Ігор Гриб)
Фото: Павел Гриб (facebook/Ігор Гриб)

Арест продлен до 24 апреля 2019 года

Северо-Кавказский окружной военный суд России продлил на 6 месяцев арест политзаключенного украинца Павла Гриба. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Сообщается, что арест продлен до 24 апреля 2019 года.

Напомним, Северо-Кавказский окружный военный суд 15 ноября 2018 года повторно приступит к рассмотрению дела украинского политзаключенного  Павла Гриба.

По версии российского следствия, с 27 марта по 15 мая 2017 года Гриб, находясь на территории Украины, через интернет призывал девушку привести в действие самодельное взрывное устройство на выпускном вечере 30 июня. Гриб был арестован, ранее содержался в СИЗО Краснодарского края, затем этапирован в Ростовскую область.

23 июля суд вернул дело Гриба в прокуратуру из-за процессуальной ошибки. В частности, органами предварительного следствия РФ ошибочно применена редакция уголовного закона, не действовавшая на момент совершения вменяемого подсудимому деяния. В конце октября дело вернулось в суд.

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