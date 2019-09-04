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МИД Украины просит Германию запретить деятельность немецкой компании в Крыму

Новости » Политика    04.09.2019 - 23:15
МИД Украины просит Германию запретить деятельность немецкой компании в Крыму
Фото: Митридатская лестница в Керчи (ua.krymr.com)

Компания "Баварский дом" осуществляет реконструкцию Митридатской лестницы в Керчи

Министерство иностранных дел Украины поручило посольству Украины в Германии и консульству в Мюнхене принять меры "для прекращения деятельности немецкой компании" в аннексированном Россией Крыму. Об этом сообщили в министерстве, передает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

"Министерством поручено посольству Украины в ФРГ и Генеральному консульству Украины в Мюнхене принять политико-дипломатические меры с целью прекращения незаконной деятельности немецкой компании на территории временно оккупированного полуострова", - говорится в ответе на запрос издания.

В частности, в запросе издания, речь шла о компании "Баварский дом", которая осуществляет реконструкцию Митридатской лестницы в Керчи, ее соучредителем является резидент Германии.

МИД Украины просит Германию запретить деятельность немецкой компании в КрымуФото: фотокопия ответа МИД

Ранее в "Минкультуры Крыма" сообщили, что компания начнет реконструкцию лестниц "в ближайшее время". Объект должен быть сдан к 1 сентября 2020 года.

Напомним, в Государственной пограничной службе Украины сообщили, что оккупационные СМИ публикуют фейковые заявления о наплыве туристов в аннексированый Крым, тогда как украинские пограничники фиксируют снижение пассажиропотока на админгранице с полуостровом.

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