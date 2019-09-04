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МЗС України просить Німеччину заборонити діяльність німецької компанії у Криму

Новини » Політика    04.09.2019 - 23:15
МЗС України просить Німеччину заборонити діяльність німецької компанії у Криму
Фото: Мітридатські сходи в Керчі (ua.krymr.com)

Компанія "Баварський дім" здійснює реконструкцію Мітридатських сходів у Керчі

Міністерство закордонних справ України доручило посольству України в Німеччині та консульству в Мюнхені вжити заходів "для припинення діяльності німецької компанії" в анексованому Росією Криму. Про це повідомили у міністерстві, передає РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

"Міністерством доручено посольству України в ФРН та Генеральному консульству України в Мюнхені вжити політико-дипломатичних заходів із метою припинення незаконної діяльності німецької компанії на території тимчасово окупованого півострова", - йдеться у відповіді на запит видання.

Зокрема у запиті видання, йшлося про компанію "Баварський дім", яка здійснює реконструкцію Мітридатських сходів у Керчі, її співзасновником є резидент Німеччини.

МЗС України просить Німеччину заборонити діяльність німецької компанії у Криму

Фото: фотокопія відповіді МЗС

Раніше в "Мінкультури Криму" повідомили, що компанія розпочне реконструкцію сходів "найближчим часом". Об'єкт має бути зданий на 1 вересня 2020 року.

Нагадаємо, у Державній прикордонній службі повідомили, що окупаційні ЗМІ публікують фейкові заяви про наплив туристів у анексований Крим, тоді як українські прикордонники фіксують зменшення пасажиропотоку на адмінмежі з півостровом.

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