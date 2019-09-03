В Крыму земли заповедника передали в собственность России

Фото: Крымский заповедник (wikipedia.org)

Крымский заповедник передали в российскую федеральную собственность

Оккупационные "власти" Крыма передали земли Крымского заповедника в федеральную собственность Российской Федерации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что до сегодняшнего дня Крымский заповедник оставался в "собственности республики". В то же время уточняется, что Крымский заповедник еще в 2018 году, наряду с еще четырьмя заповедниками, национальным парком и двумя заказниками был отдан под контроль Министерства природных ресурсов и экологии России.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия "национализировала" в Крыму более 4 тыс. предприятий. По данным прокуратуры Автономной республики Крым, украинская сторона собрала доказательства незаконной "национализации" более чем 4000 предприятий, учреждений и организаций, которые находились в собственности Украины.

Также сообщалось, что Украина подала иски в международные суды, где требует в качестве компенсаций не только деньги, но и российское зарубежное имущество.

Отметим, в аннексированном Крыму с апреля 2015 года по текущее время за отказ от службы в российской армии к уголовной ответственности привлекли 59 человек. По данным украинской стороны, всего с 2015 года Россия призвала на срочную военную службу более 17 тыс. жителей полуострова.