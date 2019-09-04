Оккупационные СМИ публикуют фейки о наплыве туристов в Крым, - пограничники

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Украинские пограничники фиксируют уменьшения пассажиропотока на протяжении всего текущего года

Оккупационные СМИ публикуют фейковые заявления про наплыв туристов в аннексированном Крыму. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной пограничной службы.

По данным ведомства, украинские пограничники фиксируют уменьшение пассажиропотока на админгранице с аннексированным Крымом.

"В направлении аннексированного полуострова следовало 172 тысячи граждан, а 190 тысяч направлялись на материковую часть Украины", - говорится в сообщении.

Отметим, что подавляющее большинство граждан, что пересекает админграницу делают это с целью посещения родственников, решения своих бытовых вопросов, а также для оформления документов на подконтрольной украинской власти территории, после чего возвращались в обратных направлениях.

Добавим, что в августе 2019 года админграницу с оккупированным Крымом в обоих направлениях пересекли 362 тысяч граждан и 53 тысяч транспортных средств.

Сообщается, что тенденция уменьшения пассажиропотока в КПВВ прослеживается на протяжении всего текущего года.

Напомним, ФСБ задержала очередного украинца на админгранице с Крымом. Сообщается, что в пункте пропуска "Джанкой" задержали жителя Львовской области и в течение четырех часов пытались добиться от него сведений о связях в среде представителей правоохранительных органов, военнослужащих ВСУ и тому подобное.

Как сообщало РБК-Украина, в аннексированном Крыму крымскотатарского активиста Дилявера Гафарова приговорили к 10 годам лишения свободы. Активиста обвинили в участии в добровольческом батальоне имени Номана Челебиджихана (сейчас - общественное объединение "Аскер") и экономической блокаде Крыма.