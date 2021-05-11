МИД Украины приветствовал решение комитета министров Совета ЕС по Крыму

Решение комитета министров Совета Европы по временно оккупированному РФ Крыму приветствовали в МИД Украины. Принятие этого документа подтверждает, что этот вопрос и в дальнейшем будет находиться в центре внимания европейских политиков.

Отмечается, что документ осуждает оккупацию Крыма Российской Федерацией, подрывающей нормы международного права и принципы Совета Европы. Также решение констатирует существенное нарушение Москвой прав человека на полуострове.

“Комитет министров Совета Европы в очередной раз подтвердил неизменность позиции относительно поддержки независимости и суверенитета нашего государства и призвал Российскую Федерацию восстановить территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах”, - подчеркивается в сообщении.

В ведомстве отметили, что в решении комитета содержится призыв к РФ освободить всех незаконно удерживаемых украинских граждан, а также отмене незаконного запрета на деятельность Меджлиса крымскотатарского народа.

Важным стало, уточнили в МИД, обращение к комиссару Совета Европы по правам человека о возможности осуществлять на постоянно основе мониторинг ситуации в Крыму. “Решение предусмотрено представление генсекретарем Совета Европы на рассмотрение комитета министров, по меньшей мере раз в год, докладов о ситуации на оккупированном полуострове”, - указывается в заявлении.

Это решение стало вторым комплексным документов комитета министров ЕС, посвященного исключительно проблеме с оккупированным Крымом. Также отмечается, что принятие документа “Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)” 11 мая инициировала украинская сторона.

“Принятый документ ужесточает политику международного сообщества относительно непризнания попытки аннексии Крыма и способствует, в частности, реализации украинской инициативы по созданию Крымской платформы, а в перспективе - деоккупации Автономной Республики Крым и города Севастополь”, - резюмировали в МИД.