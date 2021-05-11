МИД Украины приветствовал решение комитета министров Совета ЕС по Крыму
Решение комитета министров Совета Европы по временно оккупированному РФ Крыму приветствовали в МИД Украины. Принятие этого документа подтверждает, что этот вопрос и в дальнейшем будет находиться в центре внимания европейских политиков.
Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины.
Отмечается, что документ осуждает оккупацию Крыма Российской Федерацией, подрывающей нормы международного права и принципы Совета Европы. Также решение констатирует существенное нарушение Москвой прав человека на полуострове.
“Комитет министров Совета Европы в очередной раз подтвердил неизменность позиции относительно поддержки независимости и суверенитета нашего государства и призвал Российскую Федерацию восстановить территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах”, - подчеркивается в сообщении.
В ведомстве отметили, что в решении комитета содержится призыв к РФ освободить всех незаконно удерживаемых украинских граждан, а также отмене незаконного запрета на деятельность Меджлиса крымскотатарского народа.
Важным стало, уточнили в МИД, обращение к комиссару Совета Европы по правам человека о возможности осуществлять на постоянно основе мониторинг ситуации в Крыму. “Решение предусмотрено представление генсекретарем Совета Европы на рассмотрение комитета министров, по меньшей мере раз в год, докладов о ситуации на оккупированном полуострове”, - указывается в заявлении.
Это решение стало вторым комплексным документов комитета министров ЕС, посвященного исключительно проблеме с оккупированным Крымом. Также отмечается, что принятие документа “Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)” 11 мая инициировала украинская сторона.
“Принятый документ ужесточает политику международного сообщества относительно непризнания попытки аннексии Крыма и способствует, в частности, реализации украинской инициативы по созданию Крымской платформы, а в перспективе - деоккупации Автономной Республики Крым и города Севастополь”, - резюмировали в МИД.
Напомним, ранее в Госдепартаменте США заявили о продолжении принятия дипломатических усилий для того, чтобы прекратить незаконную оккупацию Россией Крыма. Москва должна прекратить незаконные действия на территории Украины.
Ранее США подтвердили поддержку Украины на фоне российской агрессии. Вашингтон выражает готовность усиливать партнерство в сфере безопасности и обороны.
РБК-Украина писало, что госсекретарь Энтони Блинкен заявил о продуктивности встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским. Встреча прошла в Киеве 6 мая.