В МИД Украины отреагировали на информацию о давлении Трампа на Зеленского

Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

Пристайко отмечает, что никакого давления не было

Глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что давления со стороны президента США Дональда Трампа на президента Владимира Зеленского во время телефонного разговора в июле не было. Об этом Пристайко сказал в интервью hromadske.

Министр считает, что Украину пытаются втянуть в противостояние между республиканцами и демократами в США.

"Те люди, которые занимаются российско-американскими отношениями, понимают, что мы всегда старались ценить помощь от обеих партий, эта помощь позволяла нам гарантировать, что со сменой администрации у нас не изменятся приоритете в отношениях с США", - пояснил министр.

В ответ на вопрос о том давит ли на Украину американский лидер, Пристайко подчеркнул, что "Украина - независимая страна, у которой есть свои тайны".

Он также отметил, что Зеленский имеет право, чтобы содержание его разговора с другим президентом осталось в тайне, а американские следователи имеют полное право "доставать" эту информацию в США.

"Я знаю, о чем был разговор, и я думаю, что никакого давления не было. Был разговор, разговоры бывают разные, лидеры имеют право обсудить все проблемы, которые существуют. Эта беседа была длинной, была дружеской, и она касалась многих вопросов, порой на которые надо было иметь довольно серьезные ответы", - резюмировал Пристайко.

Ранее бывший вице-президент США, кандидат в президенты Джо Байден призвал президента Дональда Трампа опубликовать расшифровку разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

РБК-Украина писало, что президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским в июле минимум восемь раз называл фамилию кандидата в президенты Джо Байдена, призывая начать расследование в Украине против его сына.

До этого адвокат американского лидера Рудольф Джулиани признал факт того, что просил власти Украины провести расследование относительно Джо Байдена. Президент США якобы требовал продолжить расследование в отношении сына Джо Байдена Хантера, который был членом правления газовой компании Burisma. Предполагается, что он уклонялся от уплаты налогов.