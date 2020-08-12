МИД Украины отреагировал на задержание украинских журналистов в Минске

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на задержание украинских журналистов и волонтеров в столице Беларуси Минске. Их местонахождение и условия содержания устанавливаются.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

"12 августа ориентировочно в 17:00 в Минске задержаны двое граждан Украины - Константин Реуцкий и Евгений Васильев. Посольство Украины в Беларуси принимает меры относительно установления места и условий содержания задержанных украинцев. Подробная информация будет предоставлена дополнительно", - говорится в сообщении.

Как писало РБК-Украина, Реуцкий и Васильев работают волонтерами в организации "Восток SOS". Мужчин задержали, скоре всего, за съемку поимки другого мужчины силовиками. Связи с ними нет.

Напомним, ранее Министерство иностранных дел Украины озвучило позицию по протестам в Беларуси, призвав власть и общество к диалогу.

Также сообщалось, что глава Министерства внутренних дел Беларуси Юрий Караев взял вопросы работы белорусских и иностранных журналистов на акциях протеста на личный контроль.

По данным Министерства внутренних дел Беларуси, в ночь с 11 на 12 августа были зафиксированы протесты в 25 населенных пунктах, в этих местах было перекрыто движение транспорта.