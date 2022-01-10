UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

МИД Украины отреагировал на ситуацию в Казахстане: осуждаем насилие

Автор: Илона Свиридова

Министерство иностранных дел Украины выпустило заявление в связи с ситуацией в Казахстане. Украинская сторона осуждает насилие, которое привело к массовым жертвам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД.

"Министерство иностранных дел Украины внимательно следит за развитием ситуации в Республике Казахстан. Осуждаем насилие, вспыхнувшее в ряде казахстанских городов и приведшее к многочисленным жертвам. Выражаем соболезнования в связи с гибелью казахстанцев, с которыми украинцев связывают многолетние связи дружбы и взаимного уважения", - говорится в заявлении.

МИД отмечает, что в критическое для народа Казахстана время важно принять максимальные меры для деэскалации ситуации и отказа от дальнейшего насилия, гарантировать соблюдение прав человека, обеспечить восстановление объектов критической инфраструктуры и систем связи.

Кроме того, украинская сторона приняла во внимание развертывание на территории Казахстана военных сил ОДКБ с доминированием российского контингента.

"Иностранные войска должны уважать независимость, суверенитет и национальное законодательство Казахстана и международное право, а их пребывание не должно выходить за рамки задекларированного ограниченного срока", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что события в стране войдут в историю как "Алма-Атинская трагедия". Только по официальным данным, в результате массовых беспорядков и столкновений погибли порядка 160 человек.

Также сообщалось, что Украина эвакуирует своих граждан из Казахстана, которые изъявили соответствующее желание.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД УкраиныКазахстан