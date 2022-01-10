МИД Украины отреагировал на ситуацию в Казахстане: осуждаем насилие

"Министерство иностранных дел Украины внимательно следит за развитием ситуации в Республике Казахстан. Осуждаем насилие, вспыхнувшее в ряде казахстанских городов и приведшее к многочисленным жертвам. Выражаем соболезнования в связи с гибелью казахстанцев, с которыми украинцев связывают многолетние связи дружбы и взаимного уважения", - говорится в заявлении.

МИД отмечает, что в критическое для народа Казахстана время важно принять максимальные меры для деэскалации ситуации и отказа от дальнейшего насилия, гарантировать соблюдение прав человека, обеспечить восстановление объектов критической инфраструктуры и систем связи.

Кроме того, украинская сторона приняла во внимание развертывание на территории Казахстана военных сил ОДКБ с доминированием российского контингента.

"Иностранные войска должны уважать независимость, суверенитет и национальное законодательство Казахстана и международное право, а их пребывание не должно выходить за рамки задекларированного ограниченного срока", - говорится в заявлении.