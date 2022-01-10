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Войдет в историю как "Алматинская трагедия": Токаев о событиях в Казахстане

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Казахстан, Понедельник 10 января 2022 10:22
Войдет в историю как "Алматинская трагедия": Токаев о событиях в Казахстане Фото: президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о якобы нескольких волнах агрессии боевиков на страну. И отметил, что эти события войдут в историю как "Алма-Атинская трагедия".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Sputnik Казахстан".

"На первом этапе состоялись мирные протесты. Затем, в частности, в Алматы были проведены политические митинги, а затем на город с трех направлений, как огромная шайка гиен, бросились вооруженные боевики", - сказал Токаев.

По его словам, сначала боевики якобы выдавали себя за мирных демонстрантов, ввели в заблуждение силы правопорядка и жителей города.

"А потом началось то, что войдет, наверное, в историю как Алматинская трагедия", - отметил Токаев.

Напомним, президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев, объясняя протесты в стране, заявил, что это якобы была попытка государственного переворота в стране.

Добавим, в Казахстане задержали уже почти 8 тысяч протестующих.

Отметим, протесты в Казахстане вспыхнули из-за резкого подорожания сжиженного газа. Кроме того, участники протестов выдвинули политические требования, в последствии начались столкновения с силовиками, захват административных зданий и мародерство.

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