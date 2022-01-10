Войдет в историю как "Алматинская трагедия": Токаев о событиях в Казахстане
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о якобы нескольких волнах агрессии боевиков на страну. И отметил, что эти события войдут в историю как "Алма-Атинская трагедия".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Sputnik Казахстан".
"На первом этапе состоялись мирные протесты. Затем, в частности, в Алматы были проведены политические митинги, а затем на город с трех направлений, как огромная шайка гиен, бросились вооруженные боевики", - сказал Токаев.
По его словам, сначала боевики якобы выдавали себя за мирных демонстрантов, ввели в заблуждение силы правопорядка и жителей города.
"А потом началось то, что войдет, наверное, в историю как Алматинская трагедия", - отметил Токаев.
Напомним, президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев, объясняя протесты в стране, заявил, что это якобы была попытка государственного переворота в стране.
Добавим, в Казахстане задержали уже почти 8 тысяч протестующих.
Отметим, протесты в Казахстане вспыхнули из-за резкого подорожания сжиженного газа. Кроме того, участники протестов выдвинули политические требования, в последствии начались столкновения с силовиками, захват административных зданий и мародерство.