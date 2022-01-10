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МЗС України відреагувало на ситуацію в Казахстані: засуджуємо насильство

Автор: Ілона Свиридова

Міністерство закордонних справ України випустило заяву у зв'язку з ситуацією в Казахстані. Українська сторона засуджує насильство, яке призвело до масових жертв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС.

"Міністерство закордонних справ України уважно стежить за розвитком ситуації в Республіці Казахстан. Засуджуємо насильство, що спалахнуло в ряді казахстанських міст і призвело до численних жертв. Висловлюємо співчуття у зв'язку із загибеллю казахстанців, з якими українців пов'язують багаторічні зв'язки дружби і взаємної поваги", - йдеться в заяві.

МЗС зазначає, що в критичний для народу Казахстану час важливо вжити максимальних заходів для деескалації ситуації і відмови від подальшого насильства, гарантувати дотримання прав людини, забезпечити відновлення об'єктів критичної інфраструктури і систем зв'язку.

Крім того, українська сторона взяла до уваги розгортання на території Казахстану військових сил ОДКБ з домінуванням російського контингенту.

"Іноземні війська повинні поважати незалежність, суверенітет і національне законодавство Казахстану і міжнародне право, а їх перебування не має виходити за рамки задекларованого обмеженого терміну", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що події в країні увійдуть до історії як "Алма-Атинська трагедія". Тільки за офіційними даними, в результаті масових заворушень і зіткнень загинули близько 160 осіб.

Також повідомлялося, що Україна евакуює своїх громадян з Казахстану, які виявили відповідне бажання.

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