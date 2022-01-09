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Украинцы возвращаются из Казахстана: первый самолет скоро сядет в Киеве

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Киев, Воскресенье 09 января 2022 19:52
Украинцы возвращаются из Казахстана: первый самолет скоро сядет в Киеве Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Первый самолет из Нур-Султана (столицы Казахстана) с украинцами на борту скоро приземлится в Киеве. Следующие рейсы запланированы на 13 и 16 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

"Рейсовый самолет из Нур-Султана с 33 украинцами вскоре сядет в Киеве", - написал глава МИД.

Кулеба добавил, что следующие рейсы из столицы Казахстана запланированы на 13 и 16 января.

"Украина не бросает своих - это незыблемый принцип", - подчеркнул министр.

Напомним, в Казахстане из-за протестов застряла группа украинцев, МИД выяснял, как их отправить домой, после отмены рейса из аэропорта в Алматы 5 января.

Отметим, ранее в МИД сообщили, что на фоне массовых протестов в Казахстане ведется работа по возвращению домой украинцев, которые застряли в стране из-за отмены авиасообщения.

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МИД Украины Казахстан Дмитрий Кулеба
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