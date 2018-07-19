МИД Украины осуждает действия РФ в связи с препятствованием реализации ОБСЕ ее мандата
Внутренние документы СММ ОБСЕ мог "слить" спецслужбам РФ один из членов миссии
Министерство иностранных дел (МИД) Украины обеспокоено сообщением об угрозе безопасности членов Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине вследствие вероятного вмешательства спецслужб Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Так, МИД обратился в СММ с просьбой проинформировать о мерах, которые будут приняты для недопущения повторения подобных случаев в будущем.
Украинская сторона осуждает любые действия, которые негативно влияют на безопасность наблюдателей миссии, в частности угрозы в их адрес, ограничение свободы передвижения или похищение служебной или частного характера информации.
МИД Украины решительно осуждает продолжение Российской Федерацией целенаправленной политики агрессии против Украины, в том числе из-за подрыва авторитета СММ и препятствование реализации миссией ее мандата.
Напомним, ранее сообщалось, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ проведет внутреннее расследование из-за подозрения об утечке информации. Так, представитель миссии Ирина Коробко сообщила, что миссия ОБСЕ начинает расследование из-за подозрения в шпионаже. Кроме того, представительница миссии считает "тяжелым ударом" обвинения в утечке информации.
Ранее РБК-Украина сообщало, что в миссии ОБСЕ обеспокоены из-за возможной утечки внутренней информации. Так, в распоряжении немецких журналистов оказались внутренние документы миссии, которые мог "слить" спецслужбам Российской Федерации один из членов мониторинговой миссии.