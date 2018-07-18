В СММ ОБСЕ обеспокоены из-за возможной утечки внутренней информации

В распоряжении журналистов телеканала ARD оказались внутренние отчеты и документы СММ ОБСЕ

После того как в распоряжении журналистов телеканала ARD оказались внутренние отчеты и документы СММ ОБСЕ, которые мог "слить" российским спецслужбам один из работников миссии, в СММ выразили обеспокоенность возможной утечкой информации. Об этом говорится в сообщении миссии, опубликованном вечером 16 июля на Facebook-странице миссии ОБСЕ в Украине.

Телепрограмма FAKT немецкого телеканала вышла в эфир во вторник, 17 июля, вечером.

"Без надлежащей верификации СММ ОБСЕ не может комментировать или прибегать к предположениям по поводу документов неизвестного происхождения", - сообщили в СММ ОБСЕ.

В миссии заверили, что и впредь продолжат свою работу для содействия миру, стабильности и безопасности в Украине, а также снижению уровня напряжения.

Как сообщает Deutsche Welle, по данным расследования телепрограммы FAKT, внутренние документы СММ ОБСЕ в Украине, вероятно, попали к российским спецслужбам. Ранее краткое описание результатов расследования было опубликовано на сайте телерадиовещателя Mitteldeutscher Rundfunk (MDR).

В частности, в распоряжении немецких журналистов оказалась копия цифрового носителя, которая содержит внутренние отчеты миссии о событиях на неподконтрольных Киеву районах Донбасса. Кроме этого, там есть данные о коммуникации заместителя главы СММ Александра Хуга. Также носитель содержит мини-досье на членов миссии, где описаны черты характера, склонность к употреблению алкоголя, финансовое состояние, предпочтения в отношении женщин и тому подобное.

"Миссия обеспокоена, что вероятное проникновение может быть потенциальным риском для ее сотрудников, ставя под угрозу неприкосновенность их личной информации и их безопасность", - сообщили в СММ ОБСЕ.

Напомним, в отчете миссии за 16 июля сообщается, что наблюдатели ОБСЕ зафиксировали взрывы и обстрелы в Докучаевске.