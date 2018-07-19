В миссии ОБСЕ считают "тяжелым ударом" обвинения в утечке информации

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ проведет внутреннее расследование из-за подозрения об утечке информации. Об этом заявила представитель миссии Ирина Коробко в интервью AFP, сообщает DW.

Так, Коробко сообщила, что миссия ОБСЕ начинает расследование из-за подозрения в шпионаже. Кроме того, представительница миссии считает "тяжелым ударом" обвинения в утечке информации.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в миссии ОБСЕ обеспокоены из-за возможной утечки внутренней информации.

Так, в распоряжении немецких журналистов оказались внутренние документы миссии, которые мог "слить" спецслужбам Российской Федерации один из членов мониторинговой миссии.

В упомянутых документах, в частности, информация о событиях на оккупированном Донбассе, а также информация о коммуникации заместителя главы миссии Олександера Хуга и мини-досье на членов СММ.