МЗС України засуджує дії РФ у зв'язку з перешкоджанням реалізації ОБСЄ її мандата

Внутрішні документи СММ ОБСЄ міг "злити" спецслужбам РФ один із членів місії

Міністерство закордонних справ (МЗС) України стурбовано повідомленням про загрозу безпеці членів Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Україні внаслідок ймовірного втручання спецслужб Російської Федерації. Про це повідомили в прес-службі відомства.

Так, МЗС звернулось в СММ з проханням проінформувати про заходи, які будуть вжиті для недопущення повторення подібних випадків у майбутньому.

Українська сторона засуджує будь-які дії, які негативно впливають на безпеку спостерігачів місії, зокрема погрози на їх адресу, обмеження свободи пересування або викрадення службової або приватного характеру інформації.

МЗС України рішуче засуджує продовження Російською Федерацією цілеспрямованої політики агресії проти України, в тому числі через підрив авторитету СММ і перешкоджання реалізації місією її мандата.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ проведе внутрішнє розслідування через підозру про витік інформації. Так, представник місії Ірина Коробко повідомила, що місія ОБСЄ починає розслідування через підозри в шпигунстві. Крім того, представниця місії вважає "важким ударом" звинувачення у витоку інформації.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в місії ОБСЄ стурбовані через можливий виток внутрішньої інформації. Так, у розпорядженні німецьких журналістів виявилися внутрішні документи місії, які міг "злити" спецслужб Російської Федерації один з членів моніторингової місії.