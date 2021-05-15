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Более 100 украинцев хотят покинуть Сектор Газа: МИД прорабатывает безопасные маршруты

Автор: РБК-Украина

МИД Украины находится на постоянной связи с украинцами, изъявившими желание покинуть Сектор Газа, который обстреливает Израиль в ответ на удары палестинских группировок. Сейчас прорабатываются маршруты для их безопасной эвакуации.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил спикер МИД Олег Николенко.

"Министерство иностранных дел поддерживает связь с украинцами, которые изъявили желание покинуть Сектор Газа. Сейчас их 120 человек", - сказал Николенко.

Он отметил, что украинские посольства в Израиле и Египте, а также представительство при Палестинской национальной администрации прорабатывают возможные маршруты репатриации. "Держим эту ситуацию на особом контроле", - добавил представитель МИД.

Напомним, ХАМАС начал атаковать юг Израиля после столкновений на Западном берегу. По данным на вечер 14 мая, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской - почти 140, в том числе около 40 детей.

Отметим, в политическом руководстве палестинской группировки ХАМАС объявили о готовности прекратить обстреливать территорию Израиля. Однако израильские власти на это предложение не отреагировали.

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Новости Украины Сектор ГазаобстрелИзраильукраинцы