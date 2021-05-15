Понад 100 українців хочуть покинути Сектор Гази: МЗС опрацьовує безпечні маршрути

МЗС України перебуває на постійному зв'язку з українцями, які виявили бажання покинути Сектор Гази , який обстрілює Ізраїль у відповідь на удари палестинських угруповань. Зараз опрацьовуються маршрути для їх безпечної евакуації.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

"Міністерство закордонних справ підтримує зв'язок з українцями, які виявили бажання покинути Сектор Гази. Зараз їх 120 осіб", - сказав Ніколенко.

Він зазначив, що українські посольства в Ізраїлі та Єгипті, а також представництво при Палестинській національній адміністрації опрацьовують можливі маршрути репатріації. "Тримаємо цю ситуацію на особливому контролі", - додав представник МЗС.