МЗС Туреччини про конфлікт Росії та України: ми не підтримуємо жодну з сторін

Туреччина в конфлікті між Росією та Україною не підтримує жодну зі сторін. У той же час вона готова допомогти врегулювати його дипломатичним шляхом.

Про це в інтерв'ю турецькому телеканалу NTV заявив міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу.

За його словами, Анкара зацікавлена в тому, щоб Чорне море було морем миру.

"Ми виступаємо за це, але в даний час напруженість між Україною та Росією перешкоджає цьому... Наші відносини як з Росією, так і з Україною, прекрасні. Ми пропонуємо обом країнам врегулювати проблеми мирним шляхом", - зазначив Чавушоглу.

Він підкреслив, що Туреччина розвиває з Росій відносини в торгівлі, енергетиці та інвестиціях.

"Іноді, коли ми знаємо позицію протилежної сторони (України, - ред.), ми можемо зустрітися разом. Ми не приймаємо сторону будь-якої з двох країн. Наша позиція є зрозумілою, збалансованою і конструктивною", - додав міністр.