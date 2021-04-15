МЗС Туреччини про конфлікт Росії та України: ми не підтримуємо жодну з сторін
Туреччина в конфлікті між Росією та Україною не підтримує жодну зі сторін. У той же час вона готова допомогти врегулювати його дипломатичним шляхом.
Про це в інтерв'ю турецькому телеканалу NTV заявив міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу.
За його словами, Анкара зацікавлена в тому, щоб Чорне море було морем миру.
"Ми виступаємо за це, але в даний час напруженість між Україною та Росією перешкоджає цьому... Наші відносини як з Росією, так і з Україною, прекрасні. Ми пропонуємо обом країнам врегулювати проблеми мирним шляхом", - зазначив Чавушоглу.
Він підкреслив, що Туреччина розвиває з Росій відносини в торгівлі, енергетиці та інвестиціях.
"Іноді, коли ми знаємо позицію протилежної сторони (України, - ред.), ми можемо зустрітися разом. Ми не приймаємо сторону будь-якої з двох країн. Наша позиція є зрозумілою, збалансованою і конструктивною", - додав міністр.
Нагадаємо, минулого тижня під час візиту українського президента Володимира Зеленського президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що конфлікт на Донбасі має вирішитися мирним шляхом.
Проте міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров застеріг Туреччину від підживлення "мілітаристських настроїв" України, згадавши поставки бойових безпілотників.