У МЗС повідомили, скільки іноземних представників будуть на інавгурації Зеленського

На інавгурації очікують президентів Латвії, Литви, Естонії, Грузії, Угорщини

Близько 60 іноземних представників, серед яких і президенти інших держав, відвідають інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського. Про це написала в Twitter речник Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко.

Зокрема, Зеленко повідомила, що на інавгурації очікують президентів Латвії, Литви, Естонії, Грузії, Угорщини.

"На церемонії інавгурація очікуємо 5 президентів: Латвії, Литви, Естонії, Грузії, Угорщини; Віце-президента Туреччини; Прем'єр-міністра Молдови, голова парламенту Азербайджану; 4-х віце-прем'єрів: Білорусі, Румунії, Словаччини, Болгарії; 4-х міністрів від США - енергетики, від Канади - оборони, від Франції - з питань Європи, від Польщі - Главу МЗС. Плюс більше 40 інших високих представників", - повідомила прес-секретар.

РБК-Україна повідомляло, що Російська Федерація не була запрошена для участі в церемонії інавгурації. Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляв, що на інавгурацію новообраного президента Володимира Зеленського може приїхати віце-президента США Майк Пенс.

Зазначимо, Європейський союз на інавгурації Зеленського буде представляти віце-президент Європейської комісії Марош Шевчович.