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В МИД сообщили, на кого не будут распространяться новые правила поездок в Беларусь

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Украинцы, проживающие в приграничных районах Украины, смогу ездить в Беларусь по внутренним паспортам

С 1 сентября граждане Украины не смогут совершать поездки в Беларусь без заграничного паспорта, однако в правительстве сделали некоторые исключения. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.

Сообщается, что граждане Украины, которые после 1 сентября будут находиться на территории Беларуси без загранпаспортов, не нужно волноваться. Государственная пограничная служба будет пропускать украинцев по внутренним паспортам по возвращению в страну.

Также украинцы, которые проживают в приграничных районах Украины, смогут ездить в Беларусь по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении (для детей до 18 лет).

Также запланированные изменения режима пересечения границы не касаются граждан Беларуси.

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Напомним, 13 мая Кабинет министров принял постановление, согласно которому граждане Украины не смогут пересекать границу с Беларусью по внутреннему паспорту в форме "книжечки". Однако было уточнено, что границу также можно будет пересекать при наличии ID-карты.

Кроме того, 1 марта 2020 года вступили изменения в правила пересечения границы с Российской Федерацией, теперь для этого украинцам необходим заграничный паспорт.