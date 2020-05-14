У МЗС повідомили, на кого не будуть поширюватися нові правила поїздок в Білорусь

З 1 вересня громадяни України не зможуть здійснювати поїздки в Білорусь без закордонного паспорта, однак в уряді зробили деякі винятки. Про це повідомили в прес-службі Міністерства закордонних справ.

Повідомляється, що громадяни України, які після 1 вересня будуть перебувати на території Білорусі без закордонних паспортів, не потрібно хвилюватися. Державна прикордонна служба буде пропускати українців за внутрішніми паспортами з повернення в країну.

Також українці, які проживають у прикордонних районах України, зможуть їздити в Білорусь по внутрішніх паспортах і свідоцтвах про народження (для дітей до 18 років).

Також заплановані зміни режиму перетину кордону не стосуються громадян Білорусі.

Нагадаємо, 13 травня Кабінет міністрів прийняв постанову, згідно з якою громадяни України не зможуть перетинати кордон з Білоруссю за внутрішнім паспортом у формі "книжечки". Однак було уточнено, що кордон також можна буде перетинати при наявності ID-карти.

Крім того, 1 березня 2020 року набули чинності зміни до правил перетину кордону з Російською Федерацією, тепер для цього українцям необхідний закордонний паспорт.