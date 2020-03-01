В Украине вступили в силу изменения правил пересечения границы с Россией

Иллюстративное фото (УНИАН)

С 1 марта пересекать границу с РФ украинцы смогут лишь при наличии загранпаспорта

В Украине с 1 марта вступили изменения в правила пересечения границы с Российской Федерацией, теперь для этого украинцам необходим загранпаспорт. Об этом говорится в сообщении Министерства по вопросам временно оккупированных территорий.

Сообщается, что изменения вызваны постановлением Кабинета министров "О действие отдельных положений международных договоров Украины с Российской Федерацией" от 18 декабря 2019 № 1056.

"С 1 марта 2020 пересечении государственной границы с Российской Федерацией будет осуществляться только при наличии паспорта гражданина Украины для выезда за границу (загранпаспорта)", - сообщили в Министерстве.

Таким образом, украинцы, которые будут выезжать за территорию Украины в Россию, не смогут этого сделать по внутреннему паспорту.

Также в Министерстве напомним о запрете пересечения границы с РФ через неподконтрольные правительству Украины пункты пропуска на временно оккупированной территории.

"Граждане Украины, которые таким образом въехали на подконтрольную правительству Украины территорию и находиться на ней по состоянию на 01.03.2020 года, не смогут попасть обратно в места своего постоянного проживания через пункты пропуска через государственную границу Украины без паспорта гражданина Украины для выезда за границу (загранпаспорта) или через существующие контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения с ТОТ без соответствующего разрешения для пересечения линии разграничения в пределах Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.

Отметим, с 1 января 2018 года граждане России могут въезжать в Украину только по биометрическим паспортам или после фиксации биометрических данных на границе.