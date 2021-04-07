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МИД сомневается в наказании виновных в катастрофе МАУ: мы не знаем ни одного имени

Автор: Дмитрий Левицкий

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин сомневается в правдивости информации о том, что Иран предъявил обвинения 10 причастным к катастрофе самолета МАУ. Украинская сторона не получала официальных сообщений об этом.

Об этом речь шла в эфире канала "Украина 24".

Как подчеркнул Енин, очень часто "информационные сливы", которые распространяют иранские СМИ, не подтверждаются.

"К большому сожалению, из этих 10 человек, которым якобы предъявлены обвинения, украинская сторона не знает ни одного конкретного имени. Иран не передал нам никаких деталей, соответственно, мы не можем знать, причастны ли эти лица к катастрофе", - сказал он.

Енин добавил, что украинская сторона неоднократно призывала Иран к большей прозрачности в техническом расследовании и в уголовно-правовом преследовании причастных к катастрофе самолета МАУ.

Напомним, на днях иранское государственное издание ISNA сообщило о предъявлении обвинений 10 должностным лицам Ирана в деле о катастрофе самолета МАУ. Как известно, самолет МАУ был уничтожен иранскими ракетами 8 января 2020 года. Тегеран утверждает, что причиной инцидента стала ошибка оператора ПВО.

В марте 2021 года Иран опубликовал финальный отчет по расследованию катастрофы МАУ. Украина раскритиковала этот отчет, поскольку документ не дает ответ на ключевые вопросы.

После этого глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина хочет "создать проблемы" для Ирана из-за катастрофы самолета МАУ.

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