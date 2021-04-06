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В Иране обвинили 10 человек по делу катастрофы МАУ

Новина українською → Тегеран, Вторник 06 апреля 2021 11:12
В Иране обвинили 10 человек по делу катастрофы МАУ Фото: в результате катастрофы погибли 176 человек (wikipedia.org Mehr News Agency)
Автор: Игорь Литвиненко

В Иране по делу о катастрофе самолета Международных авиалиний Украины (МАУ) под Тегераном объявили обвинения 10 должностным лицам. Их дела рассматриваются в судах.

Об этом заявил бывший военный прокурор провинции Тегеран Голамаббас Торки на церемонии передачи полномочий своему преемнику, передает ISNA.

"Десяти должностным лицам, которые были причастны к катастрофе украинского самолета, были предъявлены обвинения. Необходимые выводы будут сделаны в суде", - заявил Торки.

Напомним, иранские военные сбили самолет МАУ 8 января 2020 года. По официальной версии, это произошло из-за ошибки оператора противовоздушной обороны. Украинский самолет был случайно определен как "вражеская цель". В результате погибли 176 человек.

Ранее РБК-Украина писало, что в марте Иран опубликовал финальный отчет по катастрофе МАУ. При этом Украина выразила недовольство, поскольку документ не дает ответ на ключевые вопросы.

До этого канадское CBC News со ссылкой на записи разговора министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавад Зарифа заявило, что самолет МАУ могли сбить не случайно.

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