В Иране обвинили 10 человек по делу катастрофы МАУ

В Иране по делу о катастрофе самолета Международных авиалиний Украины (МАУ) под Тегераном объявили обвинения 10 должностным лицам. Их дела рассматриваются в судах.

Об этом заявил бывший военный прокурор провинции Тегеран Голамаббас Торки на церемонии передачи полномочий своему преемнику, передает ISNA .

"Десяти должностным лицам, которые были причастны к катастрофе украинского самолета, были предъявлены обвинения. Необходимые выводы будут сделаны в суде", - заявил Торки.

Напомним, иранские военные сбили самолет МАУ 8 января 2020 года. По официальной версии, это произошло из-за ошибки оператора противовоздушной обороны. Украинский самолет был случайно определен как "вражеская цель". В результате погибли 176 человек.