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Катастрофа МАУ: Украина выразила свою позицию относительно отчета Ирана

Новина українською → Украина, Суббота 20 марта 2021 01:31
Катастрофа МАУ: Украина выразила свою позицию относительно отчета Ирана Фото: самолет (pexels)
Автор: Даша Харченко

Украина донесла официальную позицию относительно обнародованного Ираном технического отчета о причинах катастрофы самолета МАУ возле Тегерана. Трагедия произошла 8 января 2020 года.

Об этом говорится на странице украинского МИД в Facebook.

Отмечается, что отчет в конце концов не дает ответ на ключевые вопросы: что стало причиной аварии и как этого избежать в будущем.

“В своем выступлении на Совете организации представитель Украины в ІКАО Андрей Шевченко подчеркнул, что документ не соответствует требованиям Чикагской конвенции”, - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что Украина будет добиваться правды и ответственности для виновных.

Ранее международная группа по координации помощи жертвам катастрофы МАУ сделала совместное заявление относительно публикации Ираном окончательного отчета. Афганистан, Канада, Швеция, Украина и Великобритания тщательно изучат этот документ.

17 марта Иран опубликовал окончательный отчет по расследованию катастрофы МАУ. В Тегеране заявили, что украинский самолет был уничтожен из-за ошибки оператора воздушной обороны. Оператор определил самолет как "вражескую цель".

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