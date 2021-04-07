МЗС сумнівається у покаранні винних у катастрофі МАУ: ми не знаємо жодного імені

Заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін сумнівається у правдивості інформації про те, що Іран висунув обвинувачення 10 причетним до катастрофи літака МАУ. Українська сторона не отримувала офіційних повідомлень про це.
Як наголосив Єнін, дуже часто "інформаційні зливи", які поширюють іранські ЗМІ, не підтверджуються.
"На превеликий жаль, з цих 10 осіб, яким начебто пред'явлено обвинувачення, українська сторона не знає жодного конкретного імені. Іран не передав нам жодних деталей, відповідно, ми не можемо знати, чи це ті особи, які причетні до катастрофи", - сказав він.
Єнін додав, що українська сторона неодноразово закликала Іран до більшої прозорості у технічному розслідуванні та у кримінально-правовому переслідуванні причетних до катастрофи літака МАУ.
Нагадаємо, днями іранське державне видання ISNA повідомило про висунення звинувачень 10 посадовим особам Ірану у справі про катастрофу літака МАУ. Як відомо, літак МАУ був знищений іранськими ракетами 8 січня 2020 року. Тегеран стверджує, що причиною інциденту стала помилка оператора ППО.
У березні 2021 року Іран опублікував фінальний звіт щодо розслідування катастрофи МАУ. Україна розкритикувала цей звіт, оскільки документ не дає відповідь на ключові питання.
Після цього глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна хоче "створити проблеми" для Ірану через катастрофу літака МАУ.