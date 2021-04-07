МЗС сумнівається у покаранні винних у катастрофі МАУ: ми не знаємо жодного імені

Заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін сумнівається у правдивості інформації про те, що Іран висунув обвинувачення 10 причетним до катастрофи літака МАУ . Українська сторона не отримувала офіційних повідомлень про це.

Як наголосив Єнін, дуже часто "інформаційні зливи", які поширюють іранські ЗМІ, не підтверджуються.

"На превеликий жаль, з цих 10 осіб, яким начебто пред'явлено обвинувачення, українська сторона не знає жодного конкретного імені. Іран не передав нам жодних деталей, відповідно, ми не можемо знати, чи це ті особи, які причетні до катастрофи", - сказав він.

Єнін додав, що українська сторона неодноразово закликала Іран до більшої прозорості у технічному розслідуванні та у кримінально-правовому переслідуванні причетних до катастрофи літака МАУ.