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Катастрофа МАУ: Украина намерена "создать проблемы" для Ирана

Новина українською → Киев, Пятница 02 апреля 2021 14:41
Катастрофа МАУ: Украина намерена "создать проблемы" для Ирана Фото: Дмитрий Кулеба (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

По делу о катастрофе самолета МАУ ("Международных авиалиний Украины") украинская сторона намерена занять более жесткую позицию по Ирану. Вместе с другими странами могут создать проблемы для Тегерана, чтобы тот стал более открытым.

Об этом в интервью Kyiv Post заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, украинская сторона заинтересована в том, чтобы все виновные в катастрофе предстали перед судом. В то же время пока Иран пытается "уйти от ответственности и найти козла отпущения".

"Следствие должно продолжаться. Мы не остановимся, пока в этой трагической истории не восторжествует справедливость", - отметил Кулеба.

Он также подчеркнул, что поскольку Иран самостоятельно не может добиться справедливости, Киев настроен занять более жесткую позицию и вместе с другими вовлеченными в трагедию странами рассматривает меры, чтобы "создать проблемы для Ирана и побудить его занять честную позицию".

Напомним, в марте Иран опубликовал финальный отчет по катастрофе МАУ, однако Украина выразила недовольство, поскольку документ не дает ответ на ключевые вопросы.

Ранее канадское CBC News со ссылкой на записи разговора министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавад Зарифа заявило, что самолет МАУ могли сбить не случайно.

Иранские военные сбили самолет МАУ 8 января 2020 года. По официальной версии, это произошло из-за ошибки оператора противовоздушной обороны. Украинский самолет был случайно определен как "вражеская цель". В результате погибли 176 человек.

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Новости Украины Политика Международные авиалинии Украины катастрофа Иран Дмитрий Кулеба
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